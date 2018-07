Williams anuncia a ordem dos pilotos nos testes sem Susie Wolff

A Williams divulgou nesta terça-feira a ordem de participação dos pilotos para a última bateria de testes da pré-temporada da Fórmula 1, que será realizada entre quinta e domingo, no Circuito da Catalunha, em Barcelona. E, desta vez, o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Valtteri Bottas não terão a companhia da reserva Susie Wolff.

A piloto se envolveu em acidente com o brasileiro Felipe Nasr, da Sauber, em sua primeira participação na pista, neste ano. O episódio, que não causou ferimentos aos dois, aconteceu na quinta-feira passada, no primeiro dia da segunda bateria de testes. Nasr evitou apontar culpados para a batida, enquanto Susie atribuiu a responsabilidade ao brasileiro.

Por conta do acidente, a britânica completou poucas voltas no circuito espanhol, o que acabou comprometendo a programação estabelecida pela Williams para aquele dia. Na sequência, Massa e Bottas testaram normalmente nos três dias seguintes.

Eles voltam à pista de Barcelona nesta quinta. Massa vai abrir os testes neste dia e voltará ao traçado no sábado. Bottas testará na sexta e no domingo, último dia de atividades antes da abertura do Mundial deste ano, no GP da Austrália, em Melbourne, no dia 15 de março.