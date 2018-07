Williams anuncia Bruno Senna para vaga de Barrichello na Fórmula 1

GROVE, INGLATERRA - A Williams oficializou nesta terça-feira Bruno Senna como um dos seus pilotos para a temporada 2012 da Fórmula 1. O brasileiro será companheiro de equipe do venezuelano Pastor Maldonado e ocupará a vaga que foi de Rubens Barrichello na temporada passada. Com a confirmação, o nome da família Senna está de volta à escuderia inglesa após 18 anos.

Bruno é sobrinho do tricampeão mundial Ayrton Senna, que foi contratado para correr pela Williams, após passagem de seis anos pela McLaren, em 1994, mas sofreu um acidente fatal apenas na sua terceira corrida pela equipe, o GP de San Marino, disputado no dia 1º de maio de 1994.

"Será muito interessante pilotar por uma equipe que teve meu tio como piloto, particularmente porque algumas pessoas daqui chegaram a trabalhar com o Ayrton. Esperamos trazer de volta algumas lembranças e criar outras novas também. Quero conquistar bons resultados para retribuir o apoio que meu país tem me dado e que me ajudou a conseguir esta vaga. Sou orgulhoso de ser brasileiro e mais motivado do que nunca para mostrar o que posso fazer. Desde que sentei pela primeira vez em um kart nunca pensei em fazer outra coisa", disse o novo piloto da equipe inglesa.

A decisão da Williams de contratar Bruno Senna pode provocar a aposentadoria de Barrichello da Fórmula 1, já que agora resta apenas uma vaga disponível na categoria para 2012 - a Hispania anunciou apenas o espanhol Pedro de la Rosa como piloto para o próximo campeonato.

Barrichello sonha em disputar a sua 20.ª temporada na Fórmula 1. O brasileiro era piloto da Williams desde 2010, mas não conseguiu subir ao pódio em nenhuma prova nos últimos dois anos pela equipe, que tem enfrentado dificuldades para ser competitiva e inclusive passou recentemente por uma reformulação.

A contratação de Bruno Senna foi comentada por Barrichello em seu perfil no Twitter - rede de microblogs na internet. "Não estarei guiando o carro da Williams este ano. Desejo ao meu amigo Bruno Senna muita sorte. O futuro esta em aberto", comentou o brasileiro, preferindo não comentar sobre o seu futuro e desejando sorte ao compatriota.

Bruno Senna vai pilotar um carro da Williams pela primeira vez no dia 9 de fevereiro, nos testes coletivos da Fórmula 1 no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Chefe da equipe inglesa, Frank Williams revelou que observava o desempenho do brasileiro há algum tempo.

"Bruno só começou a correr com 20 anos de idade, mas logo mostrou seu talento na Fórmula 3 e na Fórmula GP2. Em uma batalha apertada pelo título da Fórmula GP2 em 2008, Bruno terminou em segundo no campeonato com vitórias notáveis em Mônaco e Silverstone, esta última no molhado", afirmou o dirigente, revelando que o brasileiro foi testado em simuladores pela escuderia inglesa antes de ser contratado.

"As circunstâncias de suas duas primeiras temporadas na Fórmula 1 não lhe ofereceram a oportunidade ideal de ter uma performance consistente. Por isso, foi essencial passarmos o máximo de tempo com ele para compreendê-lo e avaliá-lo como piloto. Fizemos isso tanto na pista quanto em nosso simulador, condições em que ele se mostrou rápido, com bom entendimento técnico e, acima de tudo, capaz de aprender e aplicar esse aprendizado rápida e consistentemente. Agora estamos ansiosos em ver esse talento em nosso carro", disse Frank Williams.

Bruno Senna se declarou empolgado com a possibilidade de competir por uma das mais tradicionais equipes da Fórmula 1. "Sinto-me privilegiado pelo fato de a Williams me ter escolhido como um de seus pilotos. A equipe tem uma grande tradição e espero poder escrever um bom capítulo em sua história. O processo de avaliação foi intenso e metódico, mas o tempo que passei na fábrica demonstrou que a equipe tem grandes pessoas e todos os recursos para conquistar coisas melhores nesta temporada", afirmou.

A estreia de Bruno Senna em uma corrida na Williams, que terá uma dupla sul-americana em 2012, acontecerá no dia 17 de março, quando a temporada será aberta com a realização do GP da Austrália. O brasileiro estreou na Fórmula 1 em 2010, quando pilotou pela Hispania.

No ano passado, Bruno Senna começou a temporada como piloto de testes da Renault - a atual Lotus. O brasileiro substituiu o alemão Nick Heidfeld nas últimas oito corridas da temporada e somou dois pontos. Mesmo assim, foi preterido para 2012, quando a Lotus terá o finlandês Kimi Raikkonen e o francês Romain Grosjean como seus pilotos. Agora, porém, ele ganha a chance de pilotar desde a primeira prova do campeonato pela Williams.