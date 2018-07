Williams anuncia saída de Parr do cargo de presidente Um dia depois de o brasileiro Bruno Senna conquistar uma inesperada sexta colocação no GP da Malásia de Fórmula 1, no último domingo, em Kuala Lumpur, o presidente da Williams, Adam Parr, também surpreendeu ao anunciar a sua saída do cargo. A escuderia confirmou nesta segunda-feira que o dirigente deixará de exercer a função no final desta semana, mas não revelou um motivo oficial para a demissão.