Williams apresenta novo carro 'mais refinado' para a temporada 2013

SÃO PAULO - A Williams se tornou nesta terça-feira, em Barcelona, a última equipe da Fórmula 1 a apresentar o seu novo carro para a temporada de 2013. O modelo FW35 foi exibido no Pit Lane do circuito da Catalunha, que recebe entre esta terça e sexta-feira a segunda bateria de testes coletivos de pré-temporada das equipes da categoria.

Impulsionado por motor Renault, o novo carro da Williams foi exibido como uma evolução e um modelo "mais refinado" que seu antecessor, o FW34. Ele será pilotado pela dupla formada pelo venezuelano Pastor Maldonado e pelo finlandês Valtteri Bottas, que substituiu o brasileiro Bruno Senna, demitido após a última temporada.

E a escuderia inglesa está confiante de que poderá exibir um desempenho superior ao proporcionado pelo FW34, com o qual Maldonado e Senna conseguiram fazer a equipe fechar o Mundial de 2012 na modesta oitava colocação no Mundial de Construtores.

Para isso, a Williams apostou na construção de um carro com 80% de peças diferentes em relação ao seu antecessor e realizou mudanças em áreas consideradas chaves do modelo, que ganhou caixa de câmbio, suspensão traseira, assoalho e escapamentos novos. O carro ainda ganhou uma nova aerodinâmica, sem o degrau no bico, o que deixou o design mais bonito. Já a pintura seguiu simples e parecida com a do FW34, com predominância das cores azul e branco.

"Levando em conta a estabilidade das regras durante o inverno, estou satisfeito com os ganhos que temos conseguido alcançar com este carro. Ele é melhor, um carro de F1 mais refinado que o FW34 e acho que todos os que estiveram envolvidos no projeto podem sentir orgulho do trabalho bem feito", afirmou Mike Coughlan, diretor-técnico da Williams.

Frank Williams, chefe e fundado da escuderia, também exibiu confiança de que o novo carro irá significar uma evolução em relação ao modelo do ano passado, mas mostrou certa cautela ao projetar a temporada de 2013.

"Um grupo de pessoas talentosas e com boa imaginação e muita coragem vem trabalhando em conjunto para construir o Williams Renault FW35. Vamos ter de esperar até a Austrália (palco da primeira corrida do ano, em 17 de março) para realmente ver o que temos, mas acreditamos que esse é um passo à frente em relação ao carro do ano passado, que também foi um carro muito competitivo. Pastor tem um caráter fascinante e um piloto muito determinado, enquanto Valtteri é mais tranquilo, mas muita água ainda vai rolar, e ele é um piloto muito talentoso", comentou.

Maldonado será o responsável por estrear o novo carro da Williams na pista, nesta terça-feira, iniciando uma série de oito dias de testes da equipe com o FW35 antes da primeira prova da temporada, em Melbourne. "Começar minha terceira temporada com a Williams é importante para mim e para a equipe. Estamos trabalhando duro para desenvolver o carro e melhorar nosso desempenho. No ano passado, vencemos uma prova e fomos competitivos, mas nesta temporada queremos ser ainda mais competitivos, o que creio ser possível. Nosso objetivo é ser consistente para diminuir a distância para os times do primeiro pelotão", projetou o venezuelano.

Bottas, por sua vez, exibiu empolgação com o novo modelo da Williams antes de disputar a sua primeira temporada como piloto titular da F1, assim como revelou ansiedade para a sua primeira experiência a bordo do FW35. "Sabemos que nosso carro melhorou em relação à última temporada, mas estou ansioso para ver como ele se comporta na pista. Temos um programa de testes bastante cheio pela frente, mas estou entusiasmado. No momento em que as luzes apagarem em Melbourne, será o momento para o qual me preparei em toda minha carreira", enfatizou.