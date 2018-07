Williams apresentará novo carro no dia 19 de fevereiro

GROVE - A Williams anunciou nesta sexta-feira que irá apresentar o seu novo carro para a temporada de 2013 da Fórmula 1 no próximo dia 19 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha. A equipe exibir o modelo FW35 no circuito da Catalunha, palco da segunda bateria de testes coletivos de pré-temporada da categoria.

Desta forma, a escuderia inglesa irá realizar os primeiros trabalhos de pré-temporada, entre os próximos dias 5 e 8 de fevereiro, na pista de Jerez de la Frontera, na Espanha, ainda com o carro utilizado no ano passado, o FW34.

A Williams se tornou a oitava equipe do grid da Fórmula 1 a confirmar a data de apresentação do seu novo monoposto para a temporada deste ano. A primeira a exibir um modelo da categoria em 2013 será a McLaren, no dia 31 de janeiro, antes de Ferrari e Force India, em 1.º de fevereiro, Sauber (dia 2), Red Bull (dia 3) e Mercedes e Toro Rosso (dia 4) apresentarem os seus carros. Apenas Lotus, Marussia e Caterham ainda não oficializaram a data de exibição dos seus novos modelos.

Os testes coletivos no circuito da Catalunha irão ocorrer entre 19 e 22 de fevereiro e no primeiro destes dias a Williams mostrará o FW35 ao lado do venezuelano Pastor Maldonado e do finlandês Valtteri Bottas, que formarão a dupla de pilotos titulares da equipe em 2013.

Com os seus carros impulsionados por motores da Renault desde o ano passado, a Williams terminou o Mundial de Construtores em oitavo lugar na F1 de 2012, com 76 pontos ao total, sendo 45 deles obtidos por Maldonado e 31 pelo brasileiro Bruno Senna, demitido após o término da última temporada.