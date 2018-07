Williams confirma Stroll como substituto de Massa nos testes coletivos na Hungria

A Williams confirmou nesta segunda-feira que Felipe Massa vai ficar de fora dos testes coletivos da Fórmula 1 agendados para os próximos dois dias no Hungaroring. O brasileiro havia sido escalado para as atividades ao lado do italiano Luca Ghiotto, mas agora será substituído pelo canadense Lance Stroll.

No último fim de semana, Massa se ausentou do GP da Hungria por causa de um mal-estar. O brasileiro participou dos dois primeiros treinos livres da prova húngara, na sexta-feira, mas se sentiu mal e foi avaliado em um hospital, posteriormente sendo liberado para as atividades de sábado no Hungaroring.

Massa até esteve presente no terceiro treino livre, mas voltou a ser acometido pelo mal-estar, o que o levou a ficar fora da sessão de classificação e da corrida. O seu problema não foi detalhado, mas o brasileiro teria sentido uma labirintite de origem viral.

No GP da Hungria, o brasileiro foi substituído pelo escocês Paul di Resta, que abandonou a prova. Agora, então, a Williams confirmou que o canadense Stroll, o outro piloto da equipe, vai substituir Massa nos testes, ocupando o carro nesta terça-feira.

No dia seguinte, então, será a vez de Ghiotto, que atualmente compete na Fórmula 2, assumir o carro da Williams. O italiano foi vice-campeão da GP3 no ano passado, quando conquistou cinco vitórias, e ocupa o quinto lugar na classificação da Fórmula 2 nesta temporada, tendo ido ao pódio três vezes.

Depois das atividades no Hungaroring, a Fórmula 1 entrará oficialmente na sua tradicional férias no verão europeu. A próxima prova do calendário será apenas em 27 de agosto, com a realização do GP da Bélgica, quando se espera que Massa esteja pronto para voltar às pistas.