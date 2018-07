Williams contrata engenheiro de Button para carro de Massa

O brasileiro Felipe Massa terá um novo engenheiro de pista na temporada 2015 da Fórmula 1. Nesta segunda-feira, a Williams anunciou a contratação de Dave Robson, que vinha trabalhando com o inglês Jenson Button na McLaren desde 2010, e agora atuará ao lado de Massa. Já Jonathan Eddolls continua sendo o engenheiro de pista do finlandês Valtteri Bottas.

A contratação foi necessária porque Andrew Murdoch, que foi o engenheiro de pista de Massa no último campeonato, foi promovido ao cargo de engenheiro sênior de performance, passando a liderar o grupo de desempenho na fábrica de Grove e o desenvolvimento de novas técnicas e processos na equipe de engenharia. Além disso, ele estará mais focado no carro de Bottas nos finais de semana em que serão disputadas as corridas da Fórmula 1.

A Williams promoveu outras duas mudanças no seu corpo técnico. Carl Gaden, que foi o mecânico-chefe da Williams nos últimos 22 anos, foi promovido a engenheiro de sistemas. Sua antiga função passa a ser exercida por Mark Pattinson, que era o mecânico principal de Massa.