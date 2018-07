Williams desiste de recurso contra punição a Massa no GP do Brasil

A Williams desistiu de entrar com recurso contra a punição aplicada a Felipe Massa no GP do Brasil de Fórmula 1, no domingo. O piloto brasileiro foi desclassificado da prova, disputada no Autódromo de Interlagos, por ter apresentado temperatura acima do permitido no pneu traseiro direito antes de largada. Com a decisão, ele perdeu o 8º lugar obtido na etapa brasileira do Mundial de F1.

De acordo com os técnicos da Pirelli, fornecedora oficial de pneus da F1, o composto estava com 137 graus, quando o máximo permitido é 110. Com isso, o carro do brasileiro infringiu três artigos dos Regulamentos Técnico e Esportivo da F1 e do Código Esportivo da FIA (Federação Internacional de Automobilismo).

A punição foi anunciada três horas após o fim da corrida. Depois do longo julgamento, Rob Smedley, um dos dirigentes da Williams, anunciara que a equipe iria recorrer contra a decisão. Ele alegara que, com outros métodos de medição, a temperatura do pneu de Massa estava dentro dos padrões exigidos pela FIA.

A Williams, contudo, desistiu de apelar por causa dos custos e porque os pontos obtidos por Massa no GP do Brasil não afetam a colocação da equipe no Mundial de Construtores. "A Williams não vai apelar da decisão porque uma audiência de apelação não deve acontecer antes do fim da temporada, causando impacto no planejamento da equipe, que agora concentra todas as atenções na campanha de 2016", justificou o time britânico, em nota.

"Dada a situação financeira do esporte, e o fato de que a decisão não vai causar impacto no Mundial de Construtores, foi decidido que o recurso é um gasto desnecessário para a equipe", reforçou a Williams. O time garantiu o terceiro lugar no Mundial de Construtores no domingo com os pontos obtidos pelo finlandês Valtteri Bottas, que terminou a prova brasileira no quinto lugar.

Por outro lado, a decisão da Williams praticamente acabou com as chances de Massa brigar pelo quarto lugar no Mundial de Pilotos. Com a desclassificação, o brasileiro perdeu os quatro pontos conquistados em São Paulo. Ele segue com 117 pontos, ainda no sexto lugar, atrás dos 136 do companheiro de equipe Valtteri Bottas e dos 135 do também finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari.