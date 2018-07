Williams deve fechar patrocínio com marca de bebidas, diz site britânico

GROVE - A cerca de um mês do começo da temporada da Fórmula 1, no GP da Austrália, a Williams tenta fechar com os primeiros patrocinadores do novo carro e segundo o site britânico Autosport, a Martini, marca de bebidas alcoólicas, está próxima de confirmar o acerto com a equipe inglesa. Os detalhes do contrato estão sendo finalizados e só devem ser anunciados após a escuderia finalizar quem serão todos os seus patrocinadores.

Na primeira bateria de testes de pré-temporada, em janeiro, na Espanha, o carro da equipe do brasileiro Felipe Massa foi para a pista sem patrocínio algum. Na última terça-feira, em entrevista coletiva em São Paulo, o piloto afirmou que a escuderia tem se empenhado em achar anunciantes. "A Williams tem uma equipe que trabalha em busca de patrocínios. Espero que a gente tenha novidades e dinheiro para investir no novo carro", disse.

A Martini apareceu pela primeira vez na Fórmula 1 em 1972 e não é a patrocinadora-master de um carro desde 1978. A última aparição da empresa na categoria foi entre 2006 e 2008, quando a Ferrari tinha no carro um pequeno anúncio da marca. Até o momento nem a empresa e nem a Williams confirmam as negociações.

Segundo o site, a Martini também já negociou antes contratos com a McLaren e a Ferrari, mas pesou a oportunidade de associar o nome da marca ao de uma equipe, que no caso seria Williams Martini Racing.