Williams diz que Bottas está perto da Mercedes e abre portas para volta de Massa

A Williams confirmou neste domingo que o finlandês Valtteri Bottas está próximo de trocar a escuderia pela Mercedes. Com isso, o brasileiro Felipe Massa pode ter mesmo sua aposentadoria adiada e seguir na equipe que competiu em 2016.

Em entrevista concedida no Autosport International Show, uma feira de automobilismo em Birmingham, na Inglaterra, a chefe adjunta da equipe, Claire Williams, indicou que faltam pequenos detalhes para sacramentar a negociação.

Bottas chegaria para substituir o alemão Nico Rosberg, que surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria cinco dias após conquistar o título inédito da Fórmula 1. A favor do finlandês conta a experiência de quatro anos na Fórmula 1 e também o fato de o chefe da Mercedes, Toto Wolff, ser acionista da Williams.

"Já esperava que após a aposentadoria de Nico viria o pedido do Toto", disse Claire Williams. "Nós não queremos atrapalhar um piloto que tem a oportunidade de correr finalmente em um carro que ganha corridas e vem ganhando campeonatos", adicionou.

Williams, no entanto, se mostrou preocupada com um eventual substituto e preferiu não citar nomes. "Temos que ter certeza de que, após a saída de Valtteri, a gente tenha uma boa opção para substituí-lo", comentou.

Massa é um forte candidato, pois a escuderia precisa de um piloto experiente para correr ao lado do jovem canadense Lance Stroll, de apenas 18 anos. "Gostaria de anunciar logo o substituto, mas ainda precisamos acertar alguns detalhes do contrato. O anúncio não vai demorar, pois os testes já vão começar", finalizou.

O Mundial de 2017 da Fórmula 1 vai começar em 26 de março, no GP da Austrália. No final de fevereiro, no entanto, os carros irão para a pista no circuito da Catalunha, em Barcelona, para o início dos testes coletivos de pré-temporada.