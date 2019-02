Williams e Toro Rosso revelam nova pintura dos seus carros para temporada da F-1

A Williams e a Toro Rosso apresentaram oficialmente nesta segunda-feira a nova pintura dos seus respectivos carros para a temporada de 2019 da Fórmula 1. Depois de amargar um ano de 2018 historicamente ruim na categoria máxima do automobilismo, terminando o Mundial na lanterna do Mundial de Construtores, a tradicional equipe inglesa exibiu o seu novo monoposto em sua fábrica, em Grove, na Inglaterra. Já a Toro Rosso foi discreta ao revelar o seu bólido apenas por meio de um curto vídeo divulgado na internet.

O carro da Williams trouxe uma nova configuração de cores, com um azul bebê adotado como novidade nas laterais e no alto da tampa traseira do motor dividindo espaço com o branco predominante. Essa cor substitui o tradicional azul marinho do time. Destaque também para o novo patrocinador master da escuderia, a Rokit, fábrica chinesa de smartphones, cujo nome é exibido com destaque na lateral, na frente e no aerofólio.

O layout definitivo da nova Williams também só poderá ser visto de forma completa no começo da pré-temporada da F-1, cujo testes coletivos começam no próximo dia 18, no circuito de Barcelona, na Espanha. Até lá, o modelo FW42 poderá exibir marcas que são de propriedade da Rokit.

Para deixar para trás a temporada horrível que realizou em 2018, na qual somou apenas sete pontos, a Williams também trocou a sua dupla titular de pilotos. A equipe contará com o retorno do polonês Robert Kubica, de 34 anos, que está de volta ao grid da F-1 após ficar afastado desde fevereiro de 2011, quando sofreu um grave acidente em uma prova de rali na Itália. O seu companheiro de cockpit será o britânico George Russell, de apenas 20 anos, atual campeão de Fórmula 2 e que fazia parte do programa de jovens pilotos da Mercedes.

A Toro Rosso, por sua vez, apresentou via internet o modelo STR14 sem trazer muitas novidades em relação ao monoposto que usou em 2018. A equipe optou por manter o layout predominantemente azul e com detalhes em vermelho. Curiosamente, o vídeo no qual exibe o novo carro teve menos de um minuto de duração.

O russo Daniil Kvyat e o tailandês Alexander Albon formarão a dupla titular de pilotos da equipe para esta temporada, que será iniciada no dia 17 de março, data do GP da Austrália, em Melbourne.