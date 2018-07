Williams escolhe Massa e italiano da Fórmula 2 para testes na Hungria

A Williams anunciou nesta terça-feira os pilotos que vai utilizar nos testes coletivos da Fórmula 1 agendados para a próxima semana no Hungaroring, logo após a realização do GP da Hungria, que será disputado neste domingo. A equipe inglesa vai contar com o brasileiro Felipe Massa e o italiano Luca Ghiotto.

As atividades no Hungaroring estão agendadas para a terça e quarta-feira da próxima semana. A Williams não anunciou como será a participação de cada um dos pilotos nas atividades, apenas anunciando as presenças de Massa e de Ghiotto, que atualmente compete na Fórmula 2.

Ghiotto foi vice-campeão da GP3 no ano passado, quando conquistou cinco vitórias, e ocupa o quinto lugar na classificação da Fórmula 2 nesta temporada, tendo ido ao pódio três vezes. E o italiano celebrou a oportunidade recebida da Williams.

"Um grande agradecimento a Williams por esta oportunidade. Eu acho que o primeiro teste de F1 para qualquer piloto é um momento especial, e fazê-lo com uma equipe tão histórica é ainda melhor, então estou realmente animado. Claro, eu também preciso me concentrar no fim de semana da F2 antes, mas estou ansioso para o teste e espero que me saia bem", afirmou o italiano, de 22 anos.