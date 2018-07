Williams exibirá carro novo no 1.º dia de testes da F1

A tradicional escuderia inglesa anunciou neste mês a contratação do brasileiro Bruno Senna para o lugar de Rubens Barrichello e lutará para se redimir em 2012 depois de amargar a sua pior temporada de todos os tempos em 2011. No ano passado, a equipe somou apenas cinco pontos com a dupla formada por Rubinho e o venezuelano Pastor Maldonado e terminou o Mundial de Construtores da F1 na nona colocação.

Neste ano, porém, a escuderia está apostando em uma reviravolta de desempenho após reformular a sua equipe técnica e ao passar a contar com um carro impulsionado por motores da Renault, que já equipa os monopostos da Red Bull, da Lotus, ex-Renault, e da Caterham, ex-Lotus.

Hoje coadjuvante na F1, a Williams já conquistou nove títulos do Mundial de Construtores na categoria, mas não termina uma temporada com um piloto campeão desde 1997, quando o canadense Jacques Villenueve triunfou. Na época, os carros da equipe também usavam motor Renault, que ainda ajudou a escuderia a levar os títulos de 1996 (com Damon Hill), 1992 (Nigel Mansell) e 1993 (Alain Prost).