Williams focada em tirar o quinto lugar no Mundial de Construtores da Force India

Apesar das atenções estarem concentradas na briga pelo título entre Lewis Hamilton e Nico Rosberg, outros duelos estarão acontecendo na pista do GP do Brasil, neste domingo, entre elas a disputa pela quinta posição no Mundial de Construtores entre Williams e Force India. Os resultados do treino livre desta sexta-feira animaram os pilotos da equipe inglesa, já que Felipe Massa ficou com o quarto melhor tempo e Valtteri Bottas com o terceiro.

"Para sexta-feira foi bom. Mas é apenas sexta-feira e como todo final de semana temos que fazer muito mais amanhã (sábado) por que todos os outros pilotos irão melhorar. Estou feliz, mas amanhã e domingo que contam. Eu acho que conseguimos ser mais competitivos do que fomos na última corrida", afirmou Bottas.

Nove pontos separam Williams de Force India no campeonato. Na equipe indiana, Nico Hulkenberg ficou com o nono tempo no segundo treino livre desta sexta-feira e Sergio Perez foi o 14º. No primeiro ficaram com a sexta e sétima posição.

"Sim, vai ser complicado, mas definitivamente não impossível. Eu acho que especialmente em Abu Dabi pela frente, nos podemos ser melhores que a Force India e não tanto aqui, em Interlagos. Nos temos que nos aproximarmos deles aqui", explicou Bottas.

MUDANÇAS

Já na escuderia indiana, parece que a próxima temporada preocupa mais que o quinto lugar no Mundial de Construtores. Decidindo quem ficaria no lugar de Nico Hulkenberg, a Force India anunciou Esteban Ocon como parceiro de Sergio Perez em 2017. O piloto, que defende a MRT, classificou como "conto de fadas" a assinatura de contrato com o seu novo time.

"Tudo aconteceu dois dias atrás, quando eu assinei o contrato. E eu sabia que era real e não um conto de fadas. Eu tenho a tendência de acreditar apenas no que vejo então quanto eu escrevi meu nome no papel eu confirmei para mim mesmo!", disse o jovem de apenas 20 anos.