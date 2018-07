Williams nega acerto com Kubica para a vaga de Massa na F-1

Após dias de especulação sobre o possível substituto de Felipe Massa, a Williams veio a público nesta terça-feira para negar qualquer acerto com o piloto Robert Kubica. O retorno do polonês à Fórmula 1 já é dado como certo por veículos de imprensa internacionais nas últimas semanas.

"Nós vamos fazer um anúncio quando tiver algo para anunciar, mas nada está planejado para este fim de semana, em Abu Dabi", disse a equipe britânica, em comunicado. "Embora estejamos em conversas com Kubica, ainda está para ser decidido quem será o substituto de Massa."

A expectativa era de que a Williams confirmasse sua dupla de pilotos para 2018 na última etapa desta temporada, em Abu Dabi, no fim de semana. O anúncio viria depois de a equipe anunciar que não renovaria o contrato de Felipe Massa, antes do GP do Brasil, em Interlagos.

Mas, antes mesmo do anúncio de não estender a permanência do brasileiro, a Williams já indicava quem seriam os concorrentes para a disputa desta vaga - o piloto canadense Lance Stroll já está confirmado para 2018.

Sem avisar Massa, a equipe britânica comandou testes com Kubica e o escocês Paul Di Resta, visando a vaga do brasileiro, nas últimas semanas. Sem uma definição, manteve o suspense e viu a lista de candidatos para o lugar aumentar. Agora brigam também pela vaga o russo Daniil Kvyat e o alemão Pascal Wehrlein.

Dos três candidatos, Kubica é o que gera maior dúvida na Williams porque não disputa um GP de F-1 desde 2010. Isso porque ele precisou se afastar da categoria às vésperas do início da temporada 2011 após sofrer um grave acidente de rali. Agora, ele trabalha para voltar ao grid, também tendo participado de testes pela Renault.