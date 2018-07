Williams passa a ser patrocinada pelo Banco do Brasil

GROVE - A Williams anunciou na noite de sexta-feira que fechou um acordo para ser patrocinada pelo Banco do Brasil. A marca da instituição financeira brasileira será exibida na carenagem do FW36 - o carro da equipe na temporada 2014 da Fórmula 1 - e também no macacão utilizado pelos pilotos.

O anúncio do acordo entre Banco do Brasil e Williams se dá menos de uma semana após a equipe selar uma parceira com outra empresa brasileira, a Petrobras, que fornecerá combustíveis para a escuderia a partir de 2015, mas já trabalhará nesta temporada no seu desenvolvimento e também terá a sua marca exposta no carro.

"O projeto vai fortalecer a posição da marca do Banco do Brasil em todo o mundo através de um esporte que é transmitido para 185 países, e tem, no Brasil, uma plateia entusiasmada e cativa", afirmou Aldemir Bendine, presidente do Banco do Brasil, no comunicado oficial divulgado pela Williams.

A oficialização do acordo entre Williams e Banco do Brasil aconteceu apenas horas depois da equipe confirmar Felipe Nasr como piloto reserva da equipe. Anteriormente, em categorias menores, a instituição financeira patrocinou o piloto brasileiro, o que se repetirá em 2014.

Além disso, a Williams terá Felipe Massa como um dos seus pilotos titulares na próxima temporada da Fórmula 1 - o outro será o finlandês Valtteri Bottas. E o aumento dos laços entre a equipe e o País foi destacado por Frank Williams com o anúncio do acordo com o Banco do Brasil.

"Temos uma longa e orgulhosa associação com o Brasil através do nosso relacionamento com pilotos brasileiros e algumas das principais empresas do País. Esta nova parceria com o Banco do Brasil prossegue com este legado e nós compartilhamos uma história orgulhosa com a ambição de alcançar coisas maiores no futuro", afirmou.