Williams, Renault e Sauber definem datas de lançamento dos carros

Três equipes que compõem o grid da Fórmula 1 aproveitaram a segunda-feira para anunciarem quando vão apresentar os seus carros para a temporada 2018: Williams, Renault e Sauber. E a primeira a fazê-lo será a equipe britânica, em evento que está agendado para 15 de fevereiro.

+ Christian Fittipaldi vence as 24h de Daytona pela 3ª vez

A Williams explicou que a apresentação do seu carro ocorrerá um evento especial em Londres. Este será o primeiro bólido da equipe após o retorno do chefe técnico Paddy Lowe, ocorrido em março. Ele será pilotado pelo canadense Lance Stroll e pelo russo Sergey Sirotkin, que fará a sua estreia na Fórmula 1 em 2018, ocupando a vaga que no ano passado foi do brasileiro Felipe Massa.

A expectativa da Williams é para que o FW41 seja mais competitivo do que o carro da equipe em 2017, quando o time britânico terminou o Mundial de Construtores na quinta posição, mais de cem pontos atrás da quarta colocada Force India.

Sauber e Renault, por sua vez, vão revelar os seus novos bólidos no mesmo dia: 20 de fevereiro. O novo carro da equipe francesa será nomeado como R.S.18 e vai ter o alemão Nico Hulkenberg e o espanhol Carlos Sainz Jr. como seus pilotos. No ano passado, a Renault ficou na sexta posição no campeonato.

A apresentação do carro da Sauber, o C37, será realizado pela internet. A equipe terá os motores fornecidos pela Williams, sendo que a temporada 2018 marcará o início oficial da parceira com a Alfa Romeo. A Sauber fechou o último campeonato na décima posição no Mundial de Construtores, com apenas cinco pontos somados, e terá o sueco Marcus Ericssson e o monegasco Charles Leclerc, que fará sua estreia como titular, como seus pilotos.

Além dessas equipes, Mercedes e Ferrari, ambas em 22 de fevereiro, e a McLaren, em 23 de fevereiro, já definiram a data de lançamento dos seus carros. O primeiro período de testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 foi agendado para começar em 26 de fevereiro, em Barcelona, na Espanha. O campeonato se iniciará em 25 de março com o GP da Austrália.