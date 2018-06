Williams terá Kubica e jovem britânico em testes na Hungria

O canadense Lance Stroll e o russo Sergey Sirotkin vão ganhar um descanso nos testes da Fórmula 1 que serão realizados após a disputa do GP da Hungria, no dia 29 de julho. Os pilotos titulares da Williams serão substituídos pelo polonês Robert Kubica e pelo britânico Oliver Rowland, um dos pilotos de testes da equipe britânica.

Os testes serão realizados no circuito de Budapeste somente nos dias 31 de julho e 1º de agosto, mas a Williams resolveu se antecipar. A dupla já havia dividido o carro nos dois dias de ação nos testes de Barcelona, anteriormente. Rowland vai pilotar a Williams no primeiro dia em Hungaroring e Kubica, no segundo.

Será a segunda vez que Rowland pilotará um modelo da equipe britânica. "Será mais um passo na direção certa de alcançar o meu objetivo que é entrar na Fórmula 1", disse o piloto inglês. "Tudo deu certo em Barcelona e é legal saber que a equipe decidiu me dar mais uma chance e que confia em mim."

Rowland quer aproveitar o nova oportunidade na pista para continuar sonhando com a vaga de titular do time para os próximos anos. "Tenho consciência de que não se ganha muitas chances para mostrar o seu talento na F-1. É um clube muito exclusivo, então vou tentar fazer um bom trabalho", projetou.

O piloto inglês, que exerce a função oficial de "Piloto Jovem" da Williams, ocupa o terceiro lugar na F-2 (antiga GP2). E chegou ao time britânico na F-1 no começo deste ano.