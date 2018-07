Williams terá Maldonado e Stoneman em testes em Abu Dabi

A chance de Pastor Maldonado ser um dos pilotos da Williams na próxima temporada ganhou força nesta segunda-feira com o anúncio de que ele vai testar pela equipe após o término do Mundial de Fórmula 1. O venezuelano e o britânico Dean Stoneman foram confirmados como representantes da equipe nos testes de jovens pilotos que serão realizados no circuito de Yas Marina, em Abu Dabi, nos dias 17 e 18 de novembro.

Neste ano, Maldonado foi campeão da GP2. Já Stoneman faturou o título da Fórmula 2. No anúncio, a Williams confirmou que Valtteri Bottas continuará como piloto de testes da equipe em 2011. "Estamos muito felizes de ter os dois campeões das duas categorias de formação mais fortes para estes dois dias de testes da Fórmula 1 no FW32", afirmou Frank Williams.

Os testes com os jovens pilotos serão a primeira oportunidade para as equipes se prepararem ainda neste ano para a temporada 2011 da Fórmula 1. A outra chance será um treino com os pneus Pirelli, que também está programado para ocorrer em Yas Marina.