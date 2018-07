Williams terá piloto escocesa em teste de novatos da F1

LONDRES - A Williams confirmou nesta segunda-feira a participação da escocesa Susie Wolff no teste de pilotos novatos da Fórmula 1, que ocorrerá entre quarta e sexta desta semana no circuito de Silverstone, na Inglaterra. A britânica de 30 anos já é atual piloto de testes da escuderia e dividirá espaço nestes trabalhos na tradicional pista inglesa com o espanhol Daniel Juncadella, estrela da categoria DTM, e com o venezuelano Pastor Maldonado, um dos titulares da equipe ao lado do finlandês Valtteri Bottas.

Figurando como piloto reserva da Williams desde abril, Susie Wolff participará, em Silverstone, pela primeira vez de um teste de pista em um evento oficial da F1. Ela testará o modelo FW35 da equipe inglesa, depois de ter andado com o modelo FW33, de 2011, em outubro passado, em um evento de exibição promovido pela escuderia.

Neste ano, a escocesa participou de um programa realizado no simulador da equipe e foi a primeira a ficar atrás do volante do modelo FW35, quando participou de testes aerodinâmicos em linha reta na pista espanhola de Idiada, em fevereiro.

"É uma oportunidade fantástica para mim, então agora cabe a mim me preparar o melhor possível para o dia (do teste). Será um grande desafio, mas a coisa mais importante é fazer um trabalho sólido e consistente para dar um bom feedback à equipe e ser capaz de provar que tenho nível para competir em um dia como esse", destacou a piloto.

Já Daniel Juncadella, de apenas 22 anos, irá abrir os trabalhos desta semana para a Williams nesta quarta-feira. Ele corre hoje na DTM pela Mucke Motorsport, que é de propriedade da Mercedes, futura fornecedora de motores para a equipe inglesa na F1. Em seguida, Maldonado assumirá o cockpit do modelo FW35 na quinta e Wolff fechará as atividades de pista da escuderia na sexta em Silverstone.