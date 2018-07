Wilson vence 1ª prova de ponta a ponta e Genz surpreende na 2ª da Stock no Paraná

O piloto Max Wilson manteve o domínio neste domingo e venceu a primeira corrida da rodada dupla da Stock Car disputada no autódromo de Cascavel, no Paraná. Depois de ser o mais rápido nos treinos livres e garantir a pole na sessão classificatória para o grid, o piloto da RCM Motorsport liderou de ponta a ponta e recebeu a bandeirada em primeiro lugar.

Daniel Serra ultrapassou Átila Abreu logo na largada, terminou em segundo lugar e deixou o oponente em terceiro no pódio. Thiago Camilo chegou a assumir a terceira posição, mas terminou em quarto lugar. Ricardo Maurício foi o quinto.

Rubens Barrichello terminou a primeira prova na sexta colocação, à frente de Felipe Fraga. Galid Osman garantiu a oitava colocação, com Valdeno Brito em nono e Marcos Gomes completando a lista dos dez melhores.

A segunda corrida do dia foi mais emocionante e acabou com vitória de Vitor Genz, que havia largado na 24ª colocação. Para vencer a prova, ele acertou na estratégia de paradas nos boxes e superou Lucas Foresti, que terminou em segundo, e Guilherme Salas, que ficou em terceiro e garantiu seu primeiro pódio na Stock Car.

Tuka Rocha foi o quarto, à frente Rubens Barrichello, o quinto colocado. Thiago Camilo terminou a prova em sexto e, com isso, se manteve na liderança da classificação geral. Júlio Campos fechou em sétimo, seguido por Átila Abreu e Diego Nunes. Guga Lima fechou o Top 10.

A próxima etapa da temporada será a Corrida do Milhão, que acontecerá em Curitiba, também no Paraná, no próximo dia 2 de julho.