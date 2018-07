Wurz será mentor de Senna e Maldonado na Williams

Por meio de um comunicado, a Williams informou que Wurz já começará a desempenhar a sua nova função a partir desta terça-feira, quando começam os testes de Barcelona da pré-temporada da categoria, cuja primeira prova do ano será realizada no dia 18 de março, em Melbourne, palco do GP da Austrália.

Wurz é o mais novo integrante do staff que a Williams vem criando para reagir na Fórmula 1, após a decepcionante temporada do ano passado, no qual a equipe somou apenas cinco pontos ao total com a dupla formada por Rubens Barrichello e Maldonado. Antes de Wurz, a empresa do ex-velocista Michael Johnson foi contratada para cuidar da preparação física dos mecânicos, fato que poderá melhorar o desempenho dos mesmos durante pit stops, por exemplo.

Wurz, de 38 anos, chega na condição de conselheiro dos jovens Bruno Senna e Maldonado com a experiência de quem já é piloto há 18 anos, sendo 11 deles na Fórmula 1. Na categoria, ele estreou pela Benneton em 1997 e defendeu a equipe até 2000. No ano seguinte ele se transferiu para a McLaren, pela qual atuou como piloto de testes entre 2011 e 2005, antes de correr pela Williams em 2006 e 2007. Atualmente, ele corre pela Toyota no Mundial de Endurance da Federação Internacional de Automobilismo (FIA).

"Esta é uma grande iniciativa da Williams e demonstra o quanto está se esforçando para otimizar seu desempenho neste ano. Ao longo da minha carreira como esportista, que começou quando eu tinha 12 anos na BMX Racing e que incluiu uma década na F1, sou sortudo por ter conseguido reunir tanta experiência", afirmou Wurz, ao comentar o acordo firmado com a Williams.

Em seguida, Wurz destacou: "Eu cresci em uma família de formadores de pilotos e, naturalmente, eu gosto de ajudar outros atletas. Realmente estou ansioso por esta chance e de poder usar a minha experiência para a judar a Williams nesta nova fase de sua importante história".