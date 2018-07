Xandinho Negrão se acidenta em treinos livres da Stock Car

SÃO PAULO - O piloto da equipe Medley/Full Time Sports da Stock Car, Xandinho Negrão, sofreu um acidente nesta quarta-feira, 23, durante os treinos livres realizados em Piracicaba, interior de São Paulo. Xandinho colidiu contra um barranco ao passar sobre o alambrado que circunda o traçado enquanto cumpria sua segunda série de voltas no circuito do Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo. A batida decorreu de uma falha no sistema dos freios dianteiros, cuja causa ainda será analisada pela equipe.

Após ser atendido pela equipe médica, o piloto foi mandado para a Santa Casa de Piracicaba, onde realizou exames ortopédicos que constataram fratura da clavícula esquerda e outra na mão esquerda. Além disso, Xandinho teve leves escoriações na testa e no queixo.

Ainda nesta tarde, o piloto da Medley foi transferido de helicóptero para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde possivelmente passará por mais exames. Xandinho Negrão passa bem.