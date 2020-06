Zanardi tem quadro estável, mas médicos alertam para possíveis complicações

O novo boletim médico sobre o estado de saúde de Alessandro Zanardi divulgado neste domingo mostrou que o quadro do ex-piloto de Fórmula 1 que virou campeão paralímpico é estável. No entanto, há o risco de complicações imprevistas.

Em uma nova atualização médica, o hospital Santa Maria alle Scotte, em Siena, na Itália, disse que quanto mais os sinais vitais de Zanardi permanecerem estáveis, melhor ele estará. Mas a atualização alertou que sua condição neurológica continua grave e que os médicos não podem "excluir a possibilidade de eventos adversos".

Leia Também Após acidente, Zanardi passa por neurocirurgia e permanece em estado grave

"O Departamento de Saúde informa que o paciente passou a noite em condições de estabilidade cardiorrespiratória e metabólica. As funções do órgão são adequadas. É sempre sedado, entubado e ventilado mecanicamente. O neuromonitoramento em andamento mostrou alguma estabilidade, mas esse número deve ser tomado com cautela, porque o quadro neurológico permanece sério. As condições atuais de estabilidade geral ainda não permitem excluir a possibilidade de eventos adversos e, portanto, o paciente sempre permanece em um prognóstico reservado", informou o boletim médico.

De acordo com Sabino Scolleta, diretor da emergência do Hospital Santa Maria alle Scotte, as condições estáveis neste momento trazem confiança por uma recuperação. "Quanto mais o tempo passa, mais estável fica. Isso dá-nos esperança e confiança, porque não houve retrocessos", ressaltou Scolletta.

Zanardi, que perdeu as duas pernas em um acidente de automobilismo há quase 20 anos, está em coma induzido e ligado a um respirador desde que colidiu a sua bicicleta em um caminhão perto da cidade toscana de Pienza, durante uma corrida de revezamento na sexta-feira. Os médicos explicaram que ele sofreu um grave trauma facial e craniano e alertaram para possíveis danos cerebrais.

O ex-piloto de Fórmula 1 competia em uma etapa do revezamento do Objetivo Tricolor, uma competição que reúne atletas paralímpicos em bicicletas de mão, triciclos ou cadeiras de rodas. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia entre Pienza e San Quirico d’Orci.

Segundo as primeiras informações da imprensa italiana, Zanardi teria perdido o controle da sua bicicleta de mão em uma descida, numa curva, indo para a pista oposta. Na contramão, ele se chocou com um caminhão. Um vídeo divulgado pela emissora Tgr Rai Toscana mostra o que aparentemente era o equipamento de Zanardi tombado de lado na beira da estrada, parcialmente destruído.

Zanardi soma quatro medalhas de ouro paralímpicas. Ele competiu na Fórmula 1 entre 1991 e 1994, depois indo para o automobilismo norte-americano, onde foi campeão na Cart em 1997 e 1998, regressando no ano seguinte para a F-1.

Em 2001, um grave acidente em corrida da Cart na Alemanha o fez perder as duas pernas. O italiano ainda seguiria envolvido no automobilismo, mas aos poucos passou a se concentrar no esporte paralímpico. E faturou dois ouros em Londres-2012 e outros dois no Rio-2016.