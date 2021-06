Zarco é o mais rápido no primeiro dia de treinos livres da MotoGP em Barcelona

O francês Johann Zarco foi o mais rápido, nesta sexta-feira, no primeiro dia de treinos livres da MotoGP para a etapa de Barcelona, a ser disputada no domingo. O piloto da Ducati Desmosedici GP21 fez a melhor volta em 1min39s235, apenas 21 milésimos à frente do italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1).

O líder do Mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), ficou na terceira posição, seguido pelo sul-africano Brad Binder (KTM RC 16), quarto colocado. Joan Mir (Suzuki GSX RR), campeão do ano passado, ficou apenas em 16º lugar, mas minimizou o resultado ao apontar que a diferença até o primeiro colocado foi menos de um segundo.

Leia Também Red Bull domina, e Hamilton revela problemas na Mercedes no 2º treino livre em Baku

Uma boa notícia foi a participação mais ativa do espanhol Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que ainda recupera a forma física ideal após sofrer toda a temporada passada por causa de lesões no braço. Ele esteve entre os primeiros quase todo o tempo, mas caiu para décimo quinto (1min40s120) quando passou a testar pneus para a prova. Já o veterano Valentino Rossi teve atuação discreta e ficou apenas com o 19º lugar (1min40s836).

Os pilotos voltam para a pista de Montmeló neste sábado para mais duas sessões de treinos livres e para a classificação. A corrida está prevista para ter início às 8 horas (de Brasília).