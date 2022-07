Zhou e Albon passam bem após acidente impressionante na GP de Silverstone de Fórmula 1

A largada do GP da Inglaterra na manhã deste domingo foi marcada por um acidente impressionante envolvendo vários carros. O chinês Zhou Guanyu, da Alfa Romeo, teve a roda do seu carro atingida e capotou várias vezes, parando só na grade de proteção da pista. Apesar das imagens chocantes e da dificuldade para tirar o piloto de dentro do carro, a assessoria de Zhou informou que os danos foram apenas materiais. Albon também sofreu um forte impacto e correu riscos, mas está consciente.

Por causa dos protocolos ao ter o veículo capotado, houve bastante demora para retirar o piloto do carro no alambrado. O piloto não sofreu fraturas, deixou o autódromo consciente e já foi avaliado no hospital, do qual já teve alta, conforme informou a Alfa Romeo. O piloto até já deixou o hospital.

Além de Zhou e Russell, o acidente também envolveu outros carros, como o de Pierre Gasly, Nicholas Latifi, Alexander Albon e Esteban Ocon. Albon também foi levado para o hospital. A Alfa Romeo informou, através de suas redes sociais, que “Zhou está consciente e agora no centro médico do circuito para ser avaliado". Posteriormente, a FIA também confirmou que Albon está bem e consciente, sob cuidados médicos.

“Ambos pilotos estão conscientes e serão avaliados no centro médico. Novas atualizações serão dadas no decorrer da manhã”, informou a FIA. Os demais pilotos retornaram para o box para esperar o recomeço da etapa. Além de Zhou e Albon, Russell foi o terceiro piloto a ser cortado da corrida por causa do acidente. O piloto da Mercedes não participará da etapa em casa.

Esse acidente do Zhou é uma loucura total. Ainda bem que não ocorreu uma tragédia.pic.twitter.com/H0maRdhIqx — Blog Fórmula 1 (@blog_formula1) July 3, 2022

Logo na saída para a volta de formação, Latifi bateu de leve no carro de George Russell, que perdeu o controle e atingiu em cheio com a roda dianteira no carro da Alfa Romeo. A batida foi na roda traseira direita de Zhou, que capotou diversas vezes até parar fora da pista com o carro virado para baixo. O acidente ainda tomou proporções maiores. Albon foi atingido com muita força pelo carro de Sebastian Vettel e também acertou Ocon e Tsunoda.