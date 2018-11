Zonta e Wilson vencem na Stock Car em Goiânia; Fraga diminui vantagem de Serra

O piloto campeão de 2018 da Stock Car será conhecido após a disputa da última etapa, no dia 9 de dezembro, no autódromo de Interlagos, em São Paulo. Neste domingo, em Goiânia, Felipe Fraga ficou em terceiro lugar nas duas provas e impediu o título antecipado de Daniel Serra. Ricardo Zonta e Max Wilson foram vencedores, respectivamente, da primeira e da segunda prova.

Daniel Serra soma 297 pontos, contra 272 de Fraga. Em Interlagos, o vencedor da corrida vai somar 60 pontos, pois a pontuação é dobrada. "Foi perfeito. A equipe me devolveu o que perdemos em Londrina. Estou muito feliz, sabemos que não vamos desistir em momento algum. Se ele (Serra) der um espacinho, vou para cima", disse Fraga, após a segunda corrida.

Ricardo Zonta foi o vencedor da primeira corrida, marcada por uma sensacional disputa entre Daniel Serra, que largou na pole e terminou em quarto, e Felipe Fraga, vencedor do duelo e terceiro colocado. Diego Nunes ficou em segundo lugar.

Na segunda corrida, Max Wilson dominou após a parada para reabastecimento e venceu pela segunda vez no ano e pela 12.ª na carreira, seguido por Nelsinho Piquet, estreante no pódio da categoria. Fraga, mais uma vez, completou o pódio e manteve aberta a disputa pelo título com Serra.

Rubens Barrichello, ganhador da Prova do Milhão, em terceiro na classificação geral, terminou a primeira corrida em sexto e teve um problema de vibração no carro na segunda prova, quando estava em terceiro lugar. Acabou desistindo na parada nos boxes.