Zonta herda vitória em Goiânia após punição a Thiago Camilo na Stock Car

Ricardo Zonta herdou a vitória de uma das corridas da etapa de Goiânia, a terceira da temporada 2019 da Stock Car, realizada neste domingo no Autódromo Internacional Ayrton Senna. Ele se juntou a Rubens Barrichello como um dos pilotos vencedores do dia após Thiago Camilo, que havia triunfado na primeira prova, sofrer uma punição da organização do evento.

Camilo, que triunfara de ponta a ponta após obter a pole position no sábado e manter boa vantagem sobre Zonta, recebeu punição após ser constatado por comissários da Confederação Brasileira de Automobilismo que ele queimou a largada da corrida.

Ricardo Maurício também teria cometido a mesma irregularidade e por isso seus respectivos resultados finais tiveram acrescidos 20 segundos. Camilo, então, caiu para 13º lugar e Maurício para 14º na prova. Com a decisão, Zonta ficou com a vitória na primeira das duas baterias.

A decisão também fez com que Daniel Serra subisse de terceiro para segundo na prova inicial. Assim, somando-se este resultado ao terceiro lugar que obteve na prova complementar, Serra passou a liderar a classificação do campeonato, com um ponto de vantagem. Atual bicampeão, ele tem agora 106 pontos contra 105 de Rubens Barrichello e 78 de Ricardo Maurício.

A próxima etapa da Stock Car será disputada em Londrina (PR), no dia 9 de junho.