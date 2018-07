A jogadora de vôlei Jaqueline diz que agora ela é mais família do que nunca

SÃO PAULO - A ponta Jaqueline foi uma presença marcante na conquista da medalha de ouro pela Seleção Brasileira feminina de vôlei na Olimpíada de Pequim, mas quatro anos mudaram a atleta. Não na aparência – aos 28 anos continua exuberante, a ponto de participar de uma campanha publicitária ao lado da modelo Gisele Bündchen –, mas por dentro. Uma série de eventos em sua vida – o casamento, uma gravidez inesperada, que terminou em aborto também inesperado, e um sério acidente que afetou sua coluna cervical durante os Jogos Pan-Americanos – fizeram com que mudasse alguns conceitos.

Jaqueline diz que mesmo durante o período da gravidez, no ano passado, nunca pensou em parar de jogar vôlei por seu clube, o Sollys/Nestlé (de Osasco), e pela Seleção Brasileira. Porém, os acontecimentos fizeram com que a vida profissional se tornasse um prazer, mas não mais uma prioridade.

"A gente dá muito mais valor à vida depois de tudo. Eu pensei muito e acho que hoje o voleibol não é a principal coisa da minha vida, e sim a minha família. Antigamente eu não pensava dessa maneira."

Jaqueline diz que gosta de pensar que "as pedras no caminho", como as que precisou superar no último ano, surgem para fazê-la mais forte. Não que já não fosse calejada por alguns momentos de sofrimento como os vividos aos 17 anos, quando sofreu uma trombose e chegou a ter como diagnóstico a necessidade de amputar o braço, o que, no fim, não foi necessário.

"O voleibol trouxe muitas coisas boas e continua trazendo, mas não é a primeira coisa na minha vida."

E seria fácil para Jaqueline misturar vida profissional e pessoal, uma vez que é casada com o ponta da Seleção masculina Murilo Endres. Mas ela garante que cada coisa tem sua hora e lugar. "Lógico que depois de um jogo eu e o Murilo conversamos sobre o que aconteceu em quadra, mas a gente procura não falar de vôlei em casa, senão fica uma coisa muito cansativa. Falamos de coisas como a vida, as contas para pagar..."

No momento, Jaqueline concentra suas energias em defender o time de Osasco e levá-lo o mais longe possível na Superliga, de preferência ao título. Nas horas de folga se dá ao luxo de participar de ensaios fotográficos, que deverão ficar cada vez mais raros. Depois da Superliga, o momento será de concentração total na Seleção Brasileira, que ainda luta por vaga nos Jogos de Londres. O time terá de disputar um torneio seletivo contra times sul-americanos em maio.