Adenízia sofre fratura na mão direita e desfalca Sollys/Osasco na Superliga

SÃO PAULO - Campeã olímpica com a seleção brasileira feminina de vôlei nos Jogos de Londres, a central Adenízia sofreu uma fratura na mão direita durante um treino na tarde de terça-feira e irá passar por uma cirurgia nesta quarta. Assim, ela vai desfalcar a equipe do Osasco nas primeiras rodadas da Superliga, cuja abertura está programada para acontecer na sexta.

A lesão aconteceu quando a central tentou fazer uma defesa durante o treinamento no Ginásio Municipal José Liberatti, em Osasco. "A Adenízia teve um trauma na mão direita e apresentou fratura do terceiro e quarto metacarpos", explicou o médico da equipe, Tiago Fruges Ferreira, revelando que ainda não há um prazo determinado para a recuperação da jogadora.

Adenízia é uma das principais jogadoras do Osasco, que ganhou todos os títulos que disputou recentemente: Sul-Americano, Mundial e Paulista. O time também é o atual campeão da Superliga e vai começar a defender sua conquista na sexta-feira, diante do Campinas - mas, pelo menos no começo da campanha, não poderá contar com sua central titular.