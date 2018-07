Advogada do Vôlei Futuro vê falta de rigor em pena posta ao Cruzeiro

SÃO PAULO - A multa de R$ 50 mil aplicada ao Sada/Cruzeiro pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após episódio de homofobia envolvendo sua torcida e o jogador Michael, do Vôlei Futuro, não satisfez a advogada do time paulista, Miriam Cristina Simões.

A favor de uma penalidade mais rigorosa, ela defendeu perda de pontos ou de mando de quadra do clube mineiro em função do incidente. Simões disse que esperava que o STJD fosse "mais contundente".

"Sofremos, a equipe toda, com a agressão homofóbica ao nosso atleta. A discriminação ao Michael foi absurda, não saio daqui satisfeita", afirmou.

Providências. Para o jogo de volta entre as duas equipes, que ocorrerá amanhã em Contagem - partida que definirá os finalistas da Superliga - o advogado do Cruzeiro, Henrique Saliba, garantiu medidas que impeçam qualquer repetição do ocorrido no dia 2 de abril.

Saliba destacou que serão distribuídas cartilhas para a torcida e colocadas faixas no ginásio a pedidos de que o público incentive o time da casa, sem insultar o adversário. O advogado informou também que a Polícia Militar foi orientada para retirar do local o torcedor que desacatar essas regras.

Veja também:

STJD multa Cruzeiro em R$ 50 mil por ato de homofobia contra Michael