Afastado por covid-19, Bernardinho prepara Flamengo de forma virtual na Superliga

O Sesc Flamengo entra em quadra nesta sexta-feira, às 19 horas, para encarar o Osasco, em jogo decisivo na reta final da Superliga Feminina de Vôlei. Para o duelo, os dois times chegam em situações complicadas. Isso porque os treinadores Bernardinho, do carioca, e Luizomar de Moura, do paulista, estão afastados após terem sido diagnosticados com a covid-19.

Contudo, mesmo longe das quadras, Bernardinho não deixou as jogadoras do Sesc Flamengo desamparadas e comandou os treinamentos da semana por chamadas de vídeo. Na quinta-feira, o perfil oficial da equipe carioca no Twitter divulgou a preparação do treinador para o confronto decisivo.

Bernardinho testou positivo para o novo coronavírus no último dia 4. Desde então, o técnico está isolado em casa, no Rio de Janeiro, com leves sintomas da doença. Já a situação de Luizomar de Moura é mais delicada. O treinador teve alta da UTI na última terça, após 11 dias internado.

Vale destacar que, mesmo sem o comandante, o Sesc Flamengo venceu na última segunda-feira e se firmou nas primeiras posições da tabela de classificação da Superliga Feminina. No momento, a equipe de Bernardinho ocupa quarta colocação com 35 pontos, um a menos que o Osasco.