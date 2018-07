Ágatha e Duda vencem dupla dos EUA e vão à semifinal do vôlei de praia em Gstaad

As brasileiras Ágatha e Duda garantiram vaga nas semifinais da etapa da Suíça do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, em Gstaad, elas derrotaram as norte-americanas Larsen e Stockman por 2 sets a 1, com parciais de 20/22, 21/15 e 15/7, e ficaram a duas vitórias do título.

Ágatha e Duda são as últimas representantes do Brasil sobreviventes na disputa, tanto no masculino quanto no feminino. Assim, seguem na briga pela conquista neste evento cinco estrelas - a maior pontuação possível para definir o nível da competição - do Circuito Mundial.

A dupla brasileira chegou descansada para as quartas de final, afinal, nem precisaram jogar na sexta, graças à desistência de suas adversárias, as holandesas Stubbe e Van Iersel. Diante de Larsen e Stockman, algozes de Maria Elisa e Carol Solberg, tiveram muita dificuldade, mas levaram a melhor.

"O jogo estava nervoso para os dois lados. Os dois times queriam muito estar na semifinal. A partir do segundo set, eu e Duda ficamos mais calmas. Conversamos a cada bola. A Duda sacou muito bem, e isso fez muita diferença para o nosso lado. Soubemos administrar nosso nervosismo. Esperamos uma grande partida amanhã", declarou Ágatha.

Para chegar à final em Gstaad, Ágatha e Duda terão que passar neste domingo pela manhã pelas canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes. Elas garantiram vaga nas semifinais ao baterem as também norte-americanas Klineman e Ross, por 2 sets a 0, com duplo 21/15.