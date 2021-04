Ágatha e Duda vencem o segundo evento do Hub Mexicano em Cancún

Ágatha e Duda (PR/SE) venceram, nesta segunda-feira, o segundo evento do Hub Mexicano, em Cancún, pelo Circuito Mundial de Vôlei de Praia 2021. A dupla, que havia sido bronze no evento anterior, superou Makroguzova e Kholomina, da Rússia, por 2 sets a 0 (21/15 e 21/19), na arena montada no hotel Gran Oasis Cancun.

A conquista no balneário mexicano foi o sexto ouro da dupla em etapas do circuito Mundial, que soma agora 18 medalhas no total (são mais quatro pratas e oito bronzes). O terceiro lugar no torneio feminino ficou com Alix Klineman/April Ross, dos Estados Unidos.

O resultado deu às atletas 800 pontos no ranking geral, e uma premiação de 20 mil dólares (cerca de R$ 111 mil). A experiente bloqueadora Ágatha chegou ao décimo título em torneios do tour internacional, e contou como desejava chegar ao topo do pódio nesta semana.

"É incrível. Nós estávamos perseguindo este ouro, ainda mais depois de dois bronzes seguidos. Queríamos tanto ficar no lugar mais alto do pódio. Agora, depois das duas primeiras semanas aqui, e com o ouro desta etapa, poderemos pegar os dois dias antes do próximo evento e descansar um pouco. Estamos desgastadas mentalmente por termos jogado do começo ao fim de dois torneios seguidos. Agora é uma recuperação rápida para voltarmos para o terceiro evento, já que sempre entramos em quadra com fome de mais medalhas", comentou Ágatha.

Duda tem agora sete títulos em etapas do circuito mundial. "Ágatha foi muito importante no jogo de hoje. Jogou de forma muito agressiva desde a primeira virada de bola. Eu dedico esta vitória a ela. Este é o nosso terceiro evento na temporada internacional, e nosso terceiro pódio consecutivo, o que mostra nossa evolução."

ALISON/ÁLVARO FILHO LEVA O BRONZE

A primeira medalha garantida para o Brasil nesta segunda-feira foi o bronze no torneio masculino. A dupla olímpica Alison e Álvaro Filho (ES/PB) venceram Adrian Carambula e Enrico Rossi, da Itália, por 2 sets a 0 (21/17 e 21/17). O título foi mais uma vez para os noruegueses Mol/Sorum, enquanto a prata ficou com Ahmed/Cherif, do Catar.

"Estamos muito felizes com a conquista desta medalha de bronze. É um resultado muito importante. Nosso time está crescendo, e esta evolução no resultado da semana passada para esta (ficaram em 17.º na etapa anterior) é reflexo disto. Ter participado do Circuito Brasileiro antes foi um diferencial para ganharmos ritmo de competição. E disputar o evento aqui no México tem sido uma grande experiência", disse Álvaro.

O terceiro evento do Hub mexicano já começa nesta quarta-feira com a disputa do qualifying. Antes, nesta terça-feira, duas duplas do Brasil entram em quadra para o country quota, que definirá a última vaga em cada disponível para o país na competição feminina. O duelo será entre Victoria/Tainá (MS/SE) e Bárbara Seixas/Carol Solberg (RJ).