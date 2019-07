Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca garantem medalha na etapa de Espinho

O vôlei de praia brasileiro tem pelo menos um pódio garantido na etapa quatro estrelas de Espinho (Portugal) do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Ágatha/Duda e Ana Patrícia/Rebecca venceram suas partidas, nesta sexta-feira, e avançaram às semifinais. Elas só se enfrentam em uma eventual disputa de ouro ou de bronze.

Ana Patrícia e Rebecca encaram as norte-americanas Kelly Claes e Sarah Sponcil às 8h15 (de Brasília). As duplas já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias brasileiras, ambas neste ano. Ágatha/Duda enfrenta as russas Makroguzova/Kholomina às 9h15. Nos três confrontos anteriores, duas vitórias das brasileiras e um derrota, no Mundial deste ano, na Alemanha.

Ágatha e Duda tiveram o caminho mais longo até a semifinal, pois jogaram também a repescagem. Elas começaram o dia eliminando as russas Bocharova/Voronina por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/11 e 20/18. Nas oitavas de final, venceram as compatriotas Fernanda Berti e Bárbara Seixas, por 21/12 e 21/13. O terceiro e último jogo do dia, nas quartas de final, bateram a tricampeã olímpica Kerri Walsh, e sua parceira Brooke Sweat, ambas dos EUA: 21/16 e 21/18.

Ana Patrícia e Rebecca tiveram um caminho mais curto, já que tinham se classificado em primeiro do grupo, direto nas oitavas de final. Elas venceram as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 21/19 e 22/20. Nas quartas de final, triunfo sobre as norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman por 25/23, 25/27 e 15/10).

Fernanda Berti e Bárbara Seixas somam 400 pontos no ranking da corrida olímpica brasileira e do Circuito Mundial pela nona colocação em Espinho, além de receberem um prêmio de cerca de R$ 15 mil. Talita/Taiana e Carol Solberg/Maria Elisa não disputaram a fase principal do torneio e não recebem pontuação nesta etapa.

MASCULINO

No outro naipe da competição, Evandro/Bruno Schmidt e André/George venceram seus dois jogos nesta sexta e avançaram às oitavas de final. Já Alison/Álvaro Filho, Guto/Saymon e Pedro Solberg/Vitor Felipe venceram um jogo e perderam outro. Agora as três duplas vão precisar disputar a repescagem.