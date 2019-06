Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa avançam às semifinais na Polônia

O Brasil estará representado nas duas semifinais da chave feminina da etapa de Varsóvia do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta sexta-feira, Ágatha/Duda e Carol Solberg/Maria Elisa se classificaram para a penúltima fase do evento quatro estrelas polonês. Ana Patrícia/Rebecca caiu nas quartas de final e Talita/Taiana foi eliminada na repescagem.

Ágatha e Duda vão enfrentar as norte-americanas Kelley Larsen e Emily Stockman, sendo que estão em vantagem de 6 a 1 no retrospecto. Já Carol e Maria Elisa terão pela frente as australianas Mariafe Artacho e Taliqua Clancy , contra quem perderam os dois confrontos já realizados.

Nas oitavas de final, Ágatha e Duda precisaram de três sets para derrotar, de virada, as suíças Heidrich e Verge-Depre por 19/21, 21/14 e 15/12. O cenário foi o mesmo nas quartas de final, quando bateram as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 16/21, 21/13 e 15/12.

Nesta sexta, Carol e Maria Elisa passaram nas oitavas de final pelas espanholas Elsa Baquerizo e Liliana Fernandez por 21/16 e 21/15. Depois, derrotaram as russas Kholomina e Makroguzova por duplo 21/19.

Ana Patrícia e Rebecca venceram nas oitavas de final as suíças Nina Betschart e Tanja Huberli por 21/16, 17/21 e 15/8. Já nas quartas, perderam para as australianas Artacho e Clancy por 21/15, 18/21 e 15/13, sendo eliminadas.

Também nesta sexta-feira, ainda pela fase de grupos, Talita e Taiana derrotaram as francesas Chamereau e Jupiter por 21/10 e 21/15, avançando à repescagem, quando perderam para as suíças Heidrich e Verge-Depre por 18/21, 21/19 e 15/8.