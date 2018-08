Ágatha/Duda vence no World Tour Finals de vôlei de praia; Carol/Maria Elisa perde

As duplas brasileiras tiveram um resultado positivo e um revés nesta quinta-feira, pela World Tour Finals do Circuito Mundial de vôlei de praia, que está sendo disputado em Hamburgo, na Alemanha. Ágatha e Duda venceram a segunda partida no torneio, enquanto que Carol Solberg e Maria Elisa acabaram superadas, mas seguem na zona de classificação. Os dois times voltam à quadra nesta sexta, novamente pela fase de grupos.

Ágatha e Duda assumiram a liderança isolada do Grupo B ao superarem as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes por 2 sets a 0 (21/19 e 21/15). Elas somam quatro pontos (duas vitórias) e voltam à quadra nesta sexta-feira contra as australianas Artacho Del Solar e Clancy.

Duda comentou a vitória. "Já tínhamos perdido algumas vezes para essa dupla, mudamos um pouco a tática e funcionou melhor. Fomos mais agressivas no saque, era algo que estava faltando ao enfrenta-las. Aqui só estão times fortes, os jogos são muito disputados. Estamos unidas, jogando bem, vamos ter dificuldades, mas mantendo esse espírito e concentração, podemos ir longe", destacou.

"Os últimos confrontos contra elas ocorreram há quase um ano. Estávamos com essas derrotas engasgadas e hoje (quinta-feira) conseguimos superá-las. Sacamos mais na Sarah, foi uma mudança de tática que funcionou. Duda também fez uma diferença muito grande, sacou muito bem, me ajudou demais. Foi um ótimo jogo e ela foi o destaque", analisou Agatha.

Já Carol Solberg e Maria Elisa lutaram muito, mas foram superadas pelas também canadenses Bansley e Wilkerson por 2 sets a 0 (21/17 e 21/16). Elas estão em terceiro no Grupo A, com uma vitória e uma derrota, e enfrentam nesta sexta-feira as holandesas Keizer e Meppelink.

Carol Solberg comentou a partida. "Elas sacaram muito melhor do que nós e isso fez a diferença totalmente. Maria e eu normalmente somos um time que apresenta regularidade no saque, mas não conseguimos apresentar isso hoje (quinta-feira). Também não aproveitamos as chances de contra-ataque que tivemos, agora vamos descansar, estudar as próximas adversárias e seguir em frente".

A competição tem um formato diferente nesta temporada, com dois grupos de cinco times em cada naipe. As equipes jogam entre si dentro das chaves A e B, com os primeiros colocados avançando direto às semifinais. Os segundos e terceiros disputam quartas de final. As decisões do bronze e do ouro do naipe feminino acontecerão neste domingo.