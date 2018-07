Agora na Superliga feminina, Sollys e Vôlei Futuro reeditam final do Paulista

SÃO PAULO - O Sollys/Osasco vai até Araçatuba para medir forças com o Vôlei Futuro, no confronto de líderes no interior paulista. O jogo desta sexta-feira é válido pela nona rodada do primeiro turno da fase de classificação da Superliga feminina de vôlei 2011/2012. Os dois times estão empatados na liderança com 21 pontos (7v1d) - mesma pontuação do Unilever (RJ), que tem vantagem no saldo de sets.

As duas equipes prometem um confronto de muito equilíbrio, na reedição da decisão do Campeonato Paulista 2011. Jaqueline, do Osasco, ressalta a rivalidade como fator extra para o jogo.

"Este jogo contra o Vôlei Futuro vale muito, é uma partida cercada de rivalidade, cercada de expectativas, porque são dois times de altíssimo nível, e que vale a permanência na liderança. Conhecemos bem o time delas, elas também nos conhecem bastante, decidimos o paulista no fim do ano, e vamos à quadra em busca da vitória", afirmou.

O Osasco vem de excelente atuação na vitória sobre o Pinheiros, no meio da semana, enquanto o Vôlei Futuro chega após sua primeira derrota na competição (3 a 2 para o SESI). Jaqueline, eleita a melhor jogadora da última rodada, quer ver a equipe com a mesma postura do último jogo, com a mesma atitude. "Fizemos um grande partida contra o Pinheiros e é dessa maneira que precisamos jogar sempre."