Alison e Bruno Schmidt estreiam com vitória em etapa de vôlei de praia nos EUA

As duplas brasileiras masculinas de vôlei de praia, no geral, tiveram uma boa quarta-feira na rodada de abertura do Major Series de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. Três dos quatro times representante do País venceram seus jogos.

Os campeões olímpicos Alison e Bruno Schmidt foram os primeiros a entrar em quadra e derrotaram os suíços Beeler e Krattiger por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 16/21 e 15/10, em 51 minutos. Nesta quinta-feira eles encaram os holandeses Brouwer e Meeuwsen pela liderança do Grupo F.

"Foi um jogo bem pegado, decidido no set de desempate. O time suíço tinha disputado o classificatório, enfrentado este vento forte, então eles estavam um pouco mais confortáveis com o jogo", analisou Bruno.

Depois de passarem pelo classificatório, Pedro Solberg e George estrearam na fase de grupos com vitória sobre os italianos Ranghieri e Caminati por 2 sets a 0 (23/21, 23/21), em 48 minutos. A disputa pela liderança da chave H será contra os letões Plavins e Tocs, também nesta quinta-feira.

Os campeões mundiais Evandro e André Stein derrotaram os checos Perusic e Schweiner por 2 sets a 0 (21/17, 21/17), em 39 minutos. Evandro se destacou ao anotar sete aces. A primeira colocação do Grupo B será definida contra os norte-americanos Taylor Crabb e Jake Gibb, nesta quinta.

A única dupla brasileira que perdeu foi Vitor Felipe e Guto. Eles foram superados pelos russos Oleg Stoyanovskiy e Igor Velichko por 2 sets a 0 (21/17, 21/17), em 37 minutos. Agora, os dois precisam vencer os australianos McHugh e Schumann nesta quinta-feira para seguir no torneio.

A etapa de Fort Lauderdale conta com mais de 120 equipes masculinas e femininas, de 34 diferentes países. A dupla campeã recebe prêmio de 40 mil dólares (R$ 136 mil) e 1200 pontos no ranking geral da temporada.

A cidade norte-americana recebe uma etapa do Circuito Mundial pela terceira vez. Em 2015, a cidade foi sede do World Tour Finals, quando Alison e Bruno Schmidt e Larissa e Talita subiram no lugar mais alto do pódio. Fora em 2016, voltou ao calendário como Major no ano passado.

Contando todas as etapas já realizadas nos Estados Unidos, o Brasil soma 10 medalhas de ouro no torneio masculino e 11 no feminino, com um total de 42 medalhas conquistadas. O Brasil venceu as últimas cinco paradas norte-americanas.