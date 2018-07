Alison e Bruno Schmidt jogarão pelo bronze e Ágatha e Duda vão à semi na China

O Brasil se garantiu na luta por duas medalhas nas disputas da etapa chinesa de Xiamen do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Em confrontos realizados na madrugada deste sábado (pelo horário de Brasília), a parceria formada por Alison e Bruno Schmidt avançou para buscar o bronze neste domingo, enquanto Ágatha e Duda se classificaram às semifinais da chave feminina da competição.

+ Wallace deixa o Taubaté e assina com o Sesc por duas temporadas

+ Contratações de Rosamaria e Michelle não tiram prestígio de Ellen no Praia

+ Mais notícias de vôlei

Entre os homens, Alison e Bruno Schmidt abriram o sábado em duelo válido pelas oitavas de final contra os compatriotas Vitor Felipe e Guto, derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 23/21. Em seguida, nas quartas de final, eles derrotaram os noruegueses Anders Mol e Christian Sorum por 21/13, 21/19.

Entretanto, na semifinal, a dupla brasileira acabou sendo superada pelos russos Krasilnikov e Liamin em partida definida apenas no tie-break e que terminou com parciais de 21/12, 11/21 e 15/10.

"Claro que queríamos o ouro, avançar até a final, mas infelizmente os russos foram superiores na semifinal. Vamos descansar, estudar e partir para a disputa do bronze com energia. Qualquer pódio é muito importante na temporada", afirmou Bruno Schmidt, que ao lado de Alison buscará o bronze em partida contra os poloneses Losiak e Kantor, batidos na outra semifinal pelos também russos Stoyanovskiy e Velichko.

Já na chave feminina de Xiamen, que contou com uma rodada a menos do que a masculina, Ágatha e Duda venceram dois jogos neste sábado para avançar às semifinais. Primeiro elas derrotaram as chinesas Fan Wang e Xinyi Xia por 2 sets a 0 (21/18, 22/20). Na sequência, pelas quartas de final, as brasileiras bateram as norte-americanas Alix Klineman e April Ross em um jogo muito equilibrado, por 2 sets a 1, com 21/18, 27/29 e 15/13.

Assim, Ágatha e Duda se classificaram para enfrentar na semifinal as canadenses Sarah Pavan e Melissa Humana-Paredes. Este duelo está previsto para a manhã de domingo na China e já noite de sábado, às 21 horas, pelo horário de Brasília.

"Estou muito feliz por essa semifinal, o primeiro jogo, apesar de ser em sets diretos, foi duríssimo. As chinesas estavam jogando em casa, havíamos vencido elas no Brasil, mas elas vieram com outra tática. Tivemos que alterar durante a partida, o que foi muito interessante. E nas quartas de final tivemos outra 'pedreira', uma parcial muito alta, mas tivemos tranquilidade. Nosso time vai com tudo contra o Canadá, queremos nos divertir em quadra, atuando unidas. Vamos buscar uma medalha de ouro", afirmou Duda ao comemorar a sua classificação.

Outra dupla brasileira que competiu na madrugada deste sábado, Maria Elisa/Carol Solberg acabou sendo superada nas oitavas de final pelas holandesas Stubbe e Van Iersel por 2 sets a 1 (21/18, 17/21, 15/9) e foi eliminada.