Alison e Emanuel perdem a disputa do bronze na Polônia

Os brasileiros terminaram de maneira decepcionante a participação na etapa de Myslowice, na Polônia, do Circuito Mundial de vôlei de praia. Única dupla do Brasil ainda presente na competição, Alison e Emanuel perderam a disputa do bronze e terminaram apenas na quarta colocação.

A dupla brasileira teve um fraco desempenho neste domingo e não ofereceu muita resistência aos alemães Julius Brink e Jonas Reckermann. Perdeu, assim, por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/14, em apenas 44 minutos de partida.

O título da etapa polonesa ficou com os norte-americanos Phil Dalhausser e Todd Rogers, que venceram Adrian Gavira e Pablo Herrera por 21/15 e 21/13. Ao lado dos campeões, Alison e Emanuel são os únicos que conseguiram alcançar à semifinal em todas as etapas.