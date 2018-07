Alison e Emanuel perdem final e levam a prata em Roma

O Brasil terminou o Grand Slam de Roma de vôlei de praia neste domingo com a segunda colocação no pódio. Alison e Emanuel venceram a semifinal e avançaram à decisão, mas não conseguiram superar os norte-americanos Todd Rogers e Phil Dalhausser. Atual campeã olímpica, a dupla dos Estados Unidos venceu na final por 2 sets a 0 (23/21 e 21/11), em 47 minutos de jogo.

Mesmo com derrota, a dupla brasileira valorizou a prata na Itália. "Jogamos uma etapa muito boa, vencendo times fortíssimas durante a competição, incluindo os alemães na semi, e lutamos pela vitória. Mas não deu, os americanos jogaram bem, especialmente no segundo set. Fico feliz pelo que a gente fez nesse Grand Slam", afirmou o paranaense Emanuel.

Antes do revés na decisão, os brasileiros tiveram que superar Julius Brink e Jonas Reckermann, atuais campeões mundiais. Em jogo duro, com 1h24 de duração, Alison e Emanuel venceram os alemães de virada, por 2 sets a 1 (18/21, 21/19 e 21/19). Na outra semifinal, Rogers e Dalhausser eliminaram os espanhóis Pablo Herrera e Adrian Gavira por 2 a 0 (21/14 e 21/17).

A campanha em Roma garantiu a Alison e Emanuel a vice-liderança do ranking mundial, com 1.740 pontos, atrás justamente dos norte-americanos, que somam 1.820 pontos. Brink e Reckermann, que ainda perderam a disputa pelo bronze para a dupla espanhola por 2 sets a 0, com um duplo 21/17, estão na terceira posição, acumulando 1.400 pontos.

A próxima etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia será na Polônia, na cidade de Myslowice. O country-cota da competição começa na terça-feira. Alison e Emanuel têm vaga garantida na chave principal, que tem início na quinta.