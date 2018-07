Alison e Emanuel vão à final da etapa do vôlei de praia BRASÍLIA - Depois do título de Juliana e Larissa na chave feminina, conquistado nesta sexta-feira, o Brasil pode ser campeão também entre os homens na primeira etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que acontece em Brasília. Os brasileiros Alison e Emanuel se classificaram para a final deste sábado, quando irão enfrentar os norte-americanos Rogers e Dalhausser.