Alison e Emanuel vão à semifinal no Gran Slam de Roma

A dupla brasileira Alison e Emanuel conseguiu a classificação às semifinais do Grand Slam de Roma de vôlei de praia neste sábado, ao vencer os seus dois jogos do dia no Foro Itálico. Na partida que vale vaga na decisão, a ser disputada neste domingo, eles enfrentarão os alemães Julius Brink e Jonas Reckermann, atuais campeões mundiais.

Alison e Emanuel tiveram que passar pelos compatriotas Pedro Solberg e Harley para avançar às quartas de final. A dupla venceu o duelo brasileiro por 2 sets a 0 (22/20 e 21/18). Depois, foi a vez de eliminar os alemães Eric Koreng e David Klemperer com certa facilidade, com um duplo 21/13.

"É muito importante chegar a mais uma semifinal nesta temporada. Enfrentamos duas duplas fortes e fomos muito bem nas duas partidas. Precisamos jogar da mesma forma no domingo. O time da Alemanha dispensa comentários. Precisamos marcá-los bem", disse Alison, já projetando o próximo confronto em Roma.

A semifinal no Foro Itálico poderia ter sido brasileira se Brink e Reckermann não tivessem vencido Thiago e Pedro Cunha por 2 sets a 1 (16/21, 21/15 e 15/8). Antes, nas oitavas, a dupla do País já tinha superado o duelo brasileiro contra Benjamin e Bruno Schmidt por 2 sets a 0 (21/18 e 21/15).

Mais uma dupla do Brasil que ficou pelo caminho em Roma, Márcio e Ricardo caíram por 2 sets a 1 (13/21, 21/15 e 16/18) para os norte-americanos Todd Rogers e Phil Dalhausser. Na semifinal, os atuais campeões olímpicos enfrentarão os espanhóis Pablo Herrera e Adrian Gavira.