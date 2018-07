Alison e Emanuel vencem a etapa Santa Maria de vôlei de praia

SÃO PAULO - A dupla Alison e Emanuel foi, neste domingp, a campeã da etapa gaúcha do Circuito Brasileiro de vôlei de praia. Na arena montada no Parque da Medianeira, em Santa maria, os jogadores derrotaram os líderes do ranking Márcio e Ricardo por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/15.

A dupla havia chegado perto do lugar mais alto do pódio nas etapas de Vitória (ES) e do Rio de Janeiro, quando foi vice-campeã, e no Guarujá (SP) e Balneário Camboriú (SC), quando conseguiu a terceira colocação.

Na estapa gaúcha, que foi realizada em Santa Maria pela segunda vez, a terceira posição ficou com Pedro Cunha e Pedro Solberg, campeões da primeira edição, em 2009. Eles derrotaram a dupla Thiago e Harley por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/9.

O circuito chega ao final de sua primeira etapa com Márcio e Ricardo na liderança, com 2.280 pontos. A segunda colocação é de Alison e Emanuel, com 1.960. As duplas Pedro Cunha e Pedro Solberg e Bruno e Fernandão dividem a terceira posição, com 1.600 pontos cada.