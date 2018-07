Alison volta ao vôlei de praia após um mês afastado Medalhista de prata nos Jogos de Londres, o brasileiro Alison está de volta às quadras do vôlei de praia depois de um mês afastado por conta de uma infecção no pé esquerdo. O jogador, que forma dupla com Emanuel, vai voltar às competições neste final de semana, em Campinas, na quarta etapa do Circuito Brasileiro.