Alison/Álvaro e André/George avançam às semifinais no vôlei de praia em Portugal

O Brasil garantiu a presença de duas duplas nas semifinais do naipe masculino da etapa de Espinho do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Neste sábado, em Portugal, Alison/Álvaro Filho e André/George conquistaram vitórias e avançaram à disputa por medalhas, sendo que neste domingo poderão fazer até uma possível decisão se triunfarem no primeiro confronto que cada parceria realizar no dia.

LEIA TAMBÉM > Ana Patrícia e Rebecca vencem Ágatha e Duda e faturam bronze no vôlei de praia

Líderes de seu grupo na fase anterior da competição, André e George escaparam de ter de jogar a repescagem da etapa portuguesa, que é de nível quatro estrelas na elite da modalidade. Assim, abriram o dia direto nas oitavas de final e derrotaram os australianos Guehrer e Schubert por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/14. Horas depois, eles superaram os russos Semenov e Leshukov por 21/14 e 21/16 para irem às semifinais.

Já Alison e Álvaro Filho precisaram disputar três confrontos eliminatórios neste sábado para avançar à próxima fase. Vice-líderes de sua chave no estágio anterior do torneio, a dupla venceu inicialmente os norte-americanos Gibb e Crabb por 2 sets a 0, com duplo 21/15, na repescagem. Depois disso, nas oitavas de final, a parceria brasileira passou pelos alemães Thole e Wickler, atuais vice-campeões do mundo, com um triunfo por duplo 21/18. Por fim, despachou os italianos Nicolai e Lupo, vice-campeões olímpicos no Rio-2016, por 21/19 e 21/14, para se credenciar à luta por medalhas.

Integrante da dupla que acumula quatro vitórias em quatro jogos até aqui nesta etapa de Espinho, André festejou mais um dia de bom desempenho na competição. "Foi a primeira vez que enfrentamos Semenov e Leshukov, estão vindo de bons resultados, um time forte, mas conseguimos aplicar a estratégia que nossa comissão técnica pediu. Sacamos muito bem, executamos o que foi combinado e colocamos nosso ritmo de jogo, abrindo uma larga vantagem, o que dificultou para eles. Nos adaptamos rápido ao vento forte daqui. A areia também está bem fofa, mas desde o começo nos sentimos bem", disse André, que também analisou a dupla adversária das semifinais, que serão os primos chilenos Marco e Esteban Grimalt, em jogo marcado para começar às 8 horas (de Brasília) deste domingo.

"Marco e Esteban estão em crescimento, vivem a melhor temporada desde o ano em que começaram a disputar o Circuito Mundial. Mas também estamos fortes e preparados, será também um duelo inédito, vamos estudar bastante com nossa comissão técnica, mas fazendo o que temos feito. Pensando no jogo o tempo inteiro, focado, brigando por cada ponto. Queremos muito essa primeira final para nossa dupla", completou.

Já Alison e Álvaro Filho terão pela frente na outra semifinal os letões Plavins e Tocs, às 7h (de Brasília) deste domingo, também em um confronto inédito no Circuito Mundial.

Já as duplas brasileiras formadas por Evandro/Bruno Schmidt e Guto/Saymon acabaram sendo eliminadas neste sábado. A primeira destas parcerias superou justamente Guto e Saymon nas oitavas de final com um triunfo por 2 sets a 0, com 22/20 e 21/19, mas depois foi derrotada pelos letões Plavins e Tocs por 21/16 e 21/13 nas quartas.

A competição em Espinho garante uma premiação de cerca de R$ 75 mil para os campeões dos naipes masculino e feminino, sendo que, ao todo, distribui aproximadamente R$ 1,1 milhão, além de oferecer 800 pontos aos campeões no ranking internacional.