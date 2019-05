Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt avançam às oitavas de final na China

O vôlei de praia brasileiro já tem duas duplas garantidas nas oitavas de final da etapa de Jinjang do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Nesta quinta-feira, Alison/Álvaro Filho e Evandro/Bruno Schmidt venceram os dois jogos que fizeram pela fase de grupos do evento quatro estrelas disputado na China. Pedro Solberg/Vitor Felipe e André Stein/George triunfaram na estreia, mas perderam na sequência. Assim, agora precisarão disputar a repescagem.

Alison e Álvaro venceram na estreia os chineses Zhuoxin Li e Chaowei Zhou por duplo 21/17. Na sequência, encararam os compatriotas Pedro e Vitor em duelo que valia a liderança do Grupo F e passaram por eles por 21/18, 15/21 e 15/13. Antes, os compatriotas, que agora vão para a repescagem, passaram pelos mexicanos por 15/21, 22/20 e 15/10.

Já pelo Grupo G, Evandro e Bruno Schmidt derrotaram os chineses Likejiang Ha e Jiaxin Wu por 21/14 e 21/9 e os norte-americanos Bourne e Crabb por 21/15, 20/22 e 17/15.

André Stein e George passaram pelos australianos Durant e Schumann por 21/12 e 23/21, mas perderam o duelo que valia a liderança do Grupo E para os canadenses Sam Pedlow e Sam Schachter por 21/17 e 21/18.

FEMININO

Pela chave feminina de Jinjiang, na primeira rodada da fase de grupos, Ágatha/Duda, Ana Patrícia/Rebecca, Carol Solberg/Maria Elisa e Fernanda Berti/Bárbara Seixas triunfaram e vão buscar a vaga nas oitavas de final na sexta-feira. Já Talita e Taiana, derrotadas, vão tentar ir para a repescagem.

Carol Solberg e Maria Elisa bateram as finlandesas Niina Ahtiainen e Riikka Lehtonen(22/20 e 21/13), Ana Patrícia e Rebecca superaram as chinesas Bing Bai e Lvwen Yuan (21/11, 19/21, 15/11), Ágatha e Duda venceram as gregas Arvaniti e Karagkouni (21/11 e 21/18) e Fernanda Berti e Bárbara Seixas derrotaram as espanholas Angela Lobato e Amaranta Navarro (22/20 e 21/19. O revés de Talita e Taiana foi para as japonesas Murakami e Ishii por 27/25 e 21/9.