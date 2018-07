Alison/Bruno e Larissa/Talita vão às oitavas em etapa de Vitória

Favoritos ao título do Open de Vitória (ES), Alison/Bruno Schmidt e Larissa/Talita venceram seus jogos nesta quinta-feira e se garantiram direto nas oitavas de final da terceira etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia - as outras duplas olímpicas do Brasil (Ágatha/Bárbara Seixas e Evandro/Pedro Solberg) não se inscreveram no torneio. Outras três parcerias do País avançaram à mesma fase.

Após vitória na estreia, Alison e Bruno Schmidt venceram mais dois jogos nesta quinta. Derrotaram os franceses Krou e Rowlandson por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 23/21, e na sequência bateram os italianos Paolo e Matteo Ingrosso por 21/15 e 21/19. Com três vitórias no Grupo A, avançaram direto às oitavas.

A outra dupla a avançar direto às oitavas de final foi Guto/Saymon. Os jovens ficaram em primeiro do grupo apesar de terem perdido um jogo na fase de grupos, para Stoyanovskiy/Yarzutkin, da Rússia.

Ricardo/Álvaro Filho perdeu o jogo que valia o primeiro lugar do grupo para Bianchi/Azaad, da Argentina, e vai ter que jogar a repescagem. Os paraibanos retomam a dupla em Vitória depois da aposentadoria de Emanuel e devem ser os reservas na Olimpíada.

Léo Gomes/Bernat, que entrou com convite da organização, venceu os dois jogos do dia, batendo inclusive Rosenthal/Brunner, forte dupla dos EUA, e avançou à repescagem. Já Márcio Araújo/Luciano se despede sem vitórias

No feminino, são três duplas do Brasil já nas oitavas de final. Larissa/Talita segue sem perder sets na competição e, nesta quinta-feira, venceu o terceiro jogo da fase de grupos atropelando Matauatu/Pata, de Vanuatu, com parciais de 21/10 e 21/11.

Juliana/Taiana também venceu todos os sets até aqui e, nesta sexta, fez 2 a 0 (21/18 e 21/19) em Kessy/Day, dos Estados Unidos. A outra dupla classificada diretamente às oitavas é Maria Elisa/Lili, que fechou a fase de grupos com duas vitórias e uma derrota. Nesta quinta elas fizeram 2 a 0 (21/18 e 21/19) sobre Fendrick/Sweat, dos EUA.

Só um confronto Brasil x EUA foi vencido pelas americanas. Ross/Walsh, dupla candidata ao ouro no Rio-2016, bateu Duda/Elize Maia por 2 a 0 (23/21 e 21/8) e avançou em primeiro no grupo, deixando as brasileiras em segundo, na repescagem. Neide/Rebecca, time convidado pela organização, voltou a perder nesta quinta e parou na fase de grupos.