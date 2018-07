Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg vão às semifinais no Canadá

O vôlei de praia do Brasil vai subir ao pódio na competição masculina do World Tour Finals, em Toronto, no Canadá. Neste sábado, Alison/Bruno Schmidt e Evandro/Pedro Solberg avançaram às semifinais do torneio, garantindo que ao menos uma das parcerias vai faturar o bronze. E elas podem até se enfrentar na decisão.

Alison e Bruno Schmidt vão duelar nas semifinais com os canadenses Schalk e Saxton - eles estão em vantagem de 7 a 1 no confronto direto. Já Evandro e Pedro Solberg vão encarar os norte-americanos Bourne e Hyden, que os superaram na primeira fase no Canadá.

Os campeões olímpicos Alison e Bruno se garantiram nas semifinais com a vitória sobre os poloneses Fijalek e Prudel por 2 sets a 0 (21/19, 21/15). "Acho que a gente encontrou essa confiança no duelo na metade do primeiro set e assim fomos até o fim do jogo. Ficamos muito felizes com o wild card que recebemos, é um torneio muito legal de jogar, fomos campeões no ano passado e viemos aqui com o objetivo de aproveitar, fazer a competição ficar longa e saborosa. Vamos continuar assim", disse Bruno.

Pedro Solberg e Evandro precisaram entrar em quadra duas vezes para se garantirem nas semifinais. Ele abriram o dia com vitória sobre os italianos Adrian Carambula e Alex Ranghieri por 2 sets a 1 (21/18, 22/24 e 16/14). Depois, o triunfo foi diante dos letões Samoilovs e Smedins por 2 sets a 0 (21/18, 23/21)

"Acho que o Evandro sacou muito bem no final do jogo, além de termos uma virada de bola mais consistente que a deles. Quero muito esse troféu, vim aqui para ser campeão. Os americanos são um time forte, mas acredito na nossa equipe. É um ano bom. Fizemos três finais neste ano e ganhamos dois Majors. Queremos avançar, é o segundo torneio mais importante do ano e quero sair campeão", analisou Pedro.

LARISSA E TALITA FICAM SEM MEDALHA - Pelo torneio feminino do World Tour Finals, Larissa e Talita perderam duas vezes neste sábado e ficaram fora do pódio. Pelas semifinais, a derrota foi para as alemãs Laura Ludwig e Kira Walkenhors por 2 sets a 0 (21/19, 21/19). Na disputa do bronze, as suíças Isabelle Forrer e Anouk Verge-Depre aplicaram 2 a 0 (21/19, 21/18) nas brasileiras.

"Elas jogaram melhor, juntas, brigaram por cada bola. Foram melhores como um todo. Teremos agora o Circuito Brasileiro, queremos conquistar bons resultados, depois de novembro pensamos em férias", disse Talita.